Xiaomi Mi 11 : le smartphone haut de gamme sera disponible chez Free Mobile, découvrez son prix

Xiaomi confirme l’arrivée prochaine de son dernier smartphone haut de gamme dans la boutique en ligne de Free Mobile.

Présenté fin décembre en Chine, le Xiaomi Mi 11 s’aventure à présent à l’international. Comme prévu, le constructeur chinois vient d’ailleurs de communiquer les prix pour la France qui sont, malgré le petit suspens de quelques jours, les mêmes que ceux annoncés pour l’Europe.

Il faudra ainsi débourser 749 et 799 euros pour les configurations 8 + 128 Go et 8 + 256 Go. Les précommandes ouvriront le 23 février. Dans son communiqué, le fabricant précise d’ailleurs que la seconde configuration sera disponible chez les opérateurs, y compris Free Mobile.

Pour rappel, le Xiaomi Mi 11 embarque un chipset Snapdragon 888 compatible 5G, une batterie 4 600 mAh rechargeable en 55 Watts via le filaire ou en 50 Watts via le sans-fil. Il s’équipe également d’un écran AMOLED 6,81 pouces 120 Hz, d’un stockage UFS 3.1 et d’un triple capteur photo dorsal 108 + 13 + 5 Mégapixels.