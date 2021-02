Google va forcer l’adoption d’un codec sur les nouveaux appareils Android TV

Une compression vidéo nettement améliorée sur Android TV, c’est vers cela que se dirige Google avec une nouvelle mesure. Les nouveaux appareils sous Android TV 10 devront bientôt obligatoirement prendre en charge l’AV1.

Une nouvelle norme pour le streaming vidéo poussée par Google. La firme de Mountain View pousse à l’adoption de l’AV1 en rendant la compatibilité obligatoire sur les nouveaux appareils sous Android commercialisés après le 31 mars.

Il faudra donc, pour chacun de ces appareils, disposer d’un SoC capable de le supporter nativement, tant sur les nouveaux téléviseurs que sur les futures box ou clés HDM Android TV, ainsi que tout autre dispositif utilisant l’OS de Google.

Le codec AV1 permet une compression vidéo jusqu’à 50% supérieure au codec H.264, et jusqu’à 20%plus efficace que le codec VP9. Il pourrait ainsi remplacer l’actuel codec plébiscité sur Prime Video, Apple TV+, Disney Plus ou encore Netflix pour leurs flux 4K HDR, le HEVC (ou H.265). Il permettra notamment, pour l’utilisateur, d’obtenir une meilleure qualité d’image tout en utilisant moins de bande passante grâce à cette meilleure compression.

Cette norme a été développée apr le consortium Alliance for Open Media, regroupant Amazon, Apple, ARM, Facebook ? GOogle, Intel et bien d’autre. Il est déjà utilisable sur Windows, à condition d’avoir un équipement compatible et est exploité par YouTube, notamment pour la diffusion en 8K. Certains appareils le supportent déjà, notamment les téléviseurs Sony de 2021 équipés de la puce Bravia XR.

Source : WhatHifi