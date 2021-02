Red by SFR dégaine deux forfaits Big Red 100 et 200 Go

Pas un, mais deux forfaits Big Red. La marque low-cost de l’opérateur au carré rouge propose en effet deux forfaits mobiles avec un max de data à prix cassé. Jusqu’au 18 février, soit jeudi qui vient, Red by SFR propose une formule Big Red avec les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’une grosse enveloppe data pour l’Internet mobile. Une première version, facturée 13 euros par mois au lieu de 20, inclut 100 Go et prévoit 13 Go en roaming au sein de l’Union européenne. Une seconde, revenant à 15 euros par mois au lieu de 25, permet de passer à respectivement 200 et 15 euros les deux enveloppes data. Sans engagement, ces forfaits Red by SFR proposent de la 4G. Pas de 5G pour eux. À noter qu’il faudra prévoir 10 euros, payable au moment de la commande, pour la carte SIM triple découpe. Même tarif pour l’eSIM (carte SIM virtuelle).