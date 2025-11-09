Les nouveautés de la semaine chez Free : lancement d’une Freebox édition limitée, bridage forcé pour Free TV et du très positif pour Free Mobile etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous les retrouverez.

Nouveautés Free

Free dégaine une nouvelle édition limitée très spéciale de la Freebox Ultra en collaboration avec Netflix. La box haut de gamme de Free passe à un habillage dédié à la série Stranger Things, On vous dit tout.

Les abonnés Freebox peuvent migrer vers l’offre Freebox Ultra Edition Limitée Stranger Things, échange ouvert pour les clients actuels. Plus d’infos…

Free TV : à la suite de la forte colère de TF1 et France TV, Free revoit ses offres, en modifiant l’accès aux replays de TF1 et France TV dans Free TV et Free TV+, Free tente d’apaiser la tension. Plus d’infos…

Il n’est par ailleurs désormais plus possible de mettre en pause ou de relancer un programme à tout moment sur les chaînes en direct de France TV via Free TV pour tous et sa version premium. Plus d’infos…

M6 impose de nouvelles restrictions à Free, sauter les pubs est désormais impossible sur certaines Freebox et Free TV. Plus d’infos…

Free a lancé une nouvelle mise à jour des Freebox Pop, Révolution, mini 4K, Ultra et Delta. Au programme : la résolution d’un problème d’accès à distance à Freebox OS après une réinitialisation d’usine et la correction d’un dysfonctionnement affectant la désactivation de l’USB 3. Plus d’infos…

Free supprime la promotion sur sa Freebox Révolution Light, retour au tarif historique à 29,99€/mois. Plus d’infos…

Free met à jour son application Freebox Connect pour coller à sa nouvelle Freebox Ultra Edition Spéciale. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile change discrètement quelque chose d’important, son réseau évolue et se délie de celui des Freebox avec ses propres DNS. Plus d’infos…

Free Mobile n’a plus rien à envier à ses concurrents (sauf un), le cap symbolique des 30 000 sites 4G est franchi. Plus d’infos…

Parti de zéro il y a 15 ans, Free Mobile dispose désormais du plus grand réseau 3G en France, mais c’est déjà le début de la fin. Plus d’infos…

Free Mobile propose un nouveau smartphone pliable ambitieux et moins cher que la concurrence, le RAZR 60 de Motorola. Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

M6+ signe avec ADN : Naruto, Berserk, GTO et de nombreux autres animes débarquent gratuitement y compris sur les Freebox. Plus d’infos… Free offre un an d’abonnement à la Freebox Ultra Édition Limitée Stranger Things. Plus d’infos…

.

