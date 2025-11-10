Abonnés Freebox : Free offre 100 places pour un gros évènement avec Netflix, mais il faudra faire vite

Free et Netflix s’associent pour un événement exceptionnel autour de Stranger Things 5, mais vous ne disposez que de deux jours pour tenter de remporter des places.

À l’occasion de la sortie très attendue de la cinquième et ultime saison de Stranger Things, Free et Netflix s’unissent pour offrir aux abonnés Freebox une expérience unique. L’opérateur met en jeu 50 lots de deux places pour assister à une soirée immersive exclusive organisée par Netflix, suivie de la projection en avant-première du premier épisode de la nouvelle saison.

L’événement se tiendra le 18 novembre 2025 à 19h30 au Grand Rex à Paris, et promet de plonger les fans dans l’univers surnaturel de Hawkins, avec de nombreuses surprises prévues sur place. Seuls les abonnés Freebox majeurs peuvent participer à ce jeu concours exceptionnel, ouvert du 10 au 12 novembre 2025 à midi. Le tirage au sort aura lieu le 12 novembre, autant dire que si vous êtes intéressés, il ne va pas falloir attendre longtemps avant de chercher à remporter ces places.

Pour tenter leur chance, les abonnés doivent simplement remplir le formulaire dédié sur le site de Free. À noter que les frais de transport et d’hébergement ne sont pas pris en charge par l’opérateur. Avec cet évènement, les fans de la série pourront être ravis, l’opérateur ayant déjà lancé sa Freebox Ultra Edition Spéciale tournant autour de Stranger Things la semaine dernière.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox