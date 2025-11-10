Orange annonce un changement important pour ses abonnés (même Sosh) ayant besoin d’aide

Pour demander de l’aide à leur opérateur, les abonnés Sosh et Orange devront désormais passer par Messenger ou Instagram.

L’aide et les conseils d’Orange ou Sosh, c’est désormais sur les plateformes de Meta que cela se passe. L’opérateur a publié ce matin, sur les comptes officiels d’Orange et de sa marque low-price Sosh, une annonce à destination de ses abonnés qui avaient pour habitude de venir sur X (ex-twitter) pour trouver des réponses à leurs problèmes.

“Vous avez besoin d’aide ou de conseils ? Nous vous répondons désormais sur Messenger et Instagram” annonce ainsi l’opérateur, indiquant que sa messagerie “évolue sur X”. En somme, si vous avez besoin de contacter votre opérateur pour quelque raison que ce soit, il vaudra mieux passer par les liens suivants :

Il reste évidemment les autres canaux de communications prévus par l’opérateur, mais dans le cas où vous souhaitez interpeller ce dernier sur les réseaux sociaux en vue d’une quelconque forme d’assistance, il est donc recommandé de passer par ces plateformes.

