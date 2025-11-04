Free lance une nouvelle mise à jour des Freebox Pop, Révolution, mini 4K, Ultra et Delta

Free apporte plusieurs correctifs.

Avis aux abonnés Freebox Révolution, Pop, mini 4K, Delta et Ultra, Free annonce avoir déployé ce mardi 4 novembre une nouvelle version 4.9.12 du firmware de votre serveur. Pour l’installer, un simple redémarrage du boîtier suffit.

Au programme : la résolution d’un problème d’accès à distance à Freebox OS après une réinitialisation d’usine (FS#40596) et la correction d’un dysfonctionnement affectant la désactivation de l’USB 3 (FS#40500). Aucune nouveauté majeure n’est signalée, cette mise à jour étant avant tout corrective.

