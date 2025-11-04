France Ô pourrait renaître de ses cendres sur la TNT ? Un amendement propose 30 millions d’euros pour remettre la chaîne à flot

Un groupe de députés souhaite relancer France Ô, supprimée en 2020, afin de redonner une visibilité nationale aux territoires ultramarins.

Faire renaître France Ô, la chaîne dédiée aux Outre-mer disparue en 2020, c’est l’idée derrière un texte récemment déposé à l’Assemblée nationale par plusieurs députés. Leur amendement vise à rétablir une visibilité nationale jugée insuffisante aujourd’hui pour les territoires ultramarins au sein du service public. Lancée en 2005 et intégrée à la TNT en 2010, France Ô mettait en avant cultures, territoires et talents ultramarins via documentaires, JT, magazines et fictions. Faiblement dotée, moins de 1 % du budget de France Télévisions, elle n’avait cependant pas les moyens de rivaliser avec les grandes chaînes du groupe, et ses audiences en berne (0,6 % puis 0,4 % en 2019) avaient mené à sa fermeture le 4 août 2020.

Pour les élus, cette suppression a constitué « une rupture douloureuse », mettant fin à « un pont précieux » entre les Outre-mer et l’Hexagone. Ils estiment par ailleurs que les engagements pris pour renforcer la présence ultramarine sur les antennes nationales n’ont pas été tenus. L’amendement propose d’allouer 30 millions d’euros pour réactiver la chaîne sur son canal historique 19 de la TNT, aujourd’hui occupé par Novo19, en prélevant ces crédits sur le budget d’Arte. Les députés demandent toutefois au gouvernement de lever cette contrainte afin de ne pas pénaliser la chaîne franco-allemande déjà mise sous pression financière.

Depuis la fin de la chaîne, la visibilité des Outre-mer repose sur quelques rendez-vous ponctuels, comme la semaine « Cœur Outremer ». Une démarche saluée mais jugée insuffisante par les signataires, qui dénoncent une logique davantage symbolique qu’éditoriale. « Quatre ans après, la traduction concrète d’une meilleure visibilité des Outre-mer reste très sommaire », alertent-ils, appelant à « offrir à la jeunesse ultramarine un avenir digne de ses aspirations ». Reste à voir si l’exécutif et France Télévisions répondront à cet appel.

Source : Megazap

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox