Free plonge ses boutiques dans l’Upside Down pour le lancement de sa Freebox Ultra Edition limitée

Le partenariat entre Netflix et Free envahit même les rues, les boutiques de l’opérateur sont décorées et équipées pour accueillir la nouvelle Freebox Ultra.

A l’occasion du lancement de la Freebox Ultra Édition limitée Stranger Things, l’opérateur a plongé ses boutiques dans l’Upside Down, la dimension parallèle de la série où tout est inversé.

Les vitrines sont ainsi placardées de stickers géants présentant la nouvelle Freebox. Lorsque vous entrez, vous pourrez ainsi voir des présentoirs vous dévoilant le design lié à Stranger Things de cette édition limitée.

Même les bornes de Free se sont mises à jour, affichant une vidéo de présentation de la box ou même un QR code pour participer au jeu concours lancé par l’opérateur, parfois même une bande annonce de la saison 5 de Stranger Things.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox