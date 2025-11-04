La gourmandise de Netflix peut inquiéter, quelles nouveautés à venir pour Free TV ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Un avantage certains mais qui coûterait cher à Free TV

Fidèle à son ADN de simplicité, générosité, et zéro engagement, Free cherche à bousculer une fois de plus le marché en libérant les usages sur la TV. Dans un entretien à Media+, Nicolas Thomas, directeur général de l’opérateur, trace les grandes lignes de la stratégie autour de Free TV, la plus grande offre de TV ouverte à tous lancée sans prévenir la semaine dernière. L’objectif est désormais très clair sur son développement : «c’est d’être l’application de télévision de référence», indique le dirigeant et d’ajouter : « Free TV va continuer à évoluer et s’enrichir. L’offre d’aujourd’hui ne sera pas celle de demain. On va éditorialiser, ajouter des contenus en lien avec l’actualité et les événements». Il va sans dire que les Freenautes ont tous des idées pour améliorer encore le service !

Un projet qui fait peur autant qu’il enthousiasme

C’est un coup de tonnerre dans l’univers du streaming et du cinéma qui pourrait bien se profiler à l’horizon. Selon l’agence de presse Reuters, Netflix étudierait activement la possibilité de racheter les studios de cinéma et la division streaming de Warner Bros Discovery, maison mère de HBO Max. Une nouvelle accueillie de manière assez mitigée : des optimistes et des prudents dans nos commentaires.

Et si Free Mobile prenait un risque ?

La visiophonie « native » ViLTE/ViNR a-t-elle une chance de voir le jour chez Free Mobile à l’heure où les abonnés n’ont pas d’autres choix que de passer des appels vidéo via des apps tierces comme Whatsapp ? La réponse de Free est sans équivoque : « Le déploiement de cette technologie n’est pas prévu pour le moment. Il n’y a pas de demande pour ces services hors applications tierces. De plus, il faudrait que les autres opérateurs déploient cette technologie pour que le service soit réellement utilisable par tout le monde. » Une annonce qui a plutôt déçu.

Canal s’appauvrit au grand dam des abonnés

À partir du 30 novembre 2025, le service Midi Olympique ne fera plus partie des offres Canal+, annonce actuellement le groupe dans une note d’information transmise aux abonnés concernés, et de préciser : “Continuez malgré tout à retrouver l’ensemble de vos temps forts sportifs favoris depuis l’app CANAL+ ou votre décodeur Canal+.” Avec bien d’autres services retirés, l’abonnement Canal s’appauvrit et les abonnés en ont ras la casquette…

Lutter contre l’exposition des mineurs à la pornographie, ce n’est pas une mince affaire

La France veut empêcher les mineurs d’accéder aux sites pornographiques, mais la réalité du terrain montre que la loi est encore très loin de son objectif. Malgré l’obligation pour les plateformes X de vérifier l’âge des internautes, la majorité d’entre elles n’appliquent pas réellement cette règle. Et surtout, les systèmes en place se révèlent faciles à contourner, que ce soit via de fausses cartes d’identité ou grâce à un simple VPN. Il faut dire que le problème a tellement de couche, il reste à savoir comment régler le souci pour chacune.

