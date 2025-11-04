6G : Nokia mise sur l’IA pour booster la portée et réduire les coûts du réseau

Un prototype de récepteur radio 6G dopé à l’IA, capable d’améliorer la portée des réseaux et de réduire les coûts d’infrastructure sera bientôt présenté par Nokia. Une avancée stratégique alors que la course à la 6G s’intensifie avant son arrivée prévue à la fin de la décennie.

Nokia accélère sur la 6G et sur l’usage de l’intelligence artificielle dans les réseaux mobiles. L’équipementier finlandais annonce avoir testé un nouveau récepteur radio 6G reposant sur un modèle d’IA, en partenariat avec Rohde & Schwarz. Ce prototype, qui sera officiellement présenté dans les prochains jours, promet de résoudre l’un des défis majeurs des futurs réseaux : compenser les limites de couverture liées au spectre très élevé de la 6G.

Selon Nokia, cette technologie améliore significativement la portée de la liaison montante, avec des gains annoncés de 15 à 20 % par rapport aux solutions actuelles. L’entreprise affirme que ces performances permettraient d’étendre la couverture sans multiplier les antennes, et surtout de réutiliser les infrastructures 5G existantes, de quoi réduire les coûts et accélérer le déploiement commercial.

Pour rappel, la 6G n’arrivera pas avant 2029 ou 2030, mais les premiers prototypes se multiplient déjà afin de tester les technologies clés et valider les gains attendus sur le terrain.

Comme le résume Peter Vetter, président de la recherche fondamentale chez Bell Labs, Nokia : « L’un des principaux défis du déploiement futur de la 6G réside dans les limitations de couverture inhérentes à son spectre de fréquences plus élevé. […] En étendant la couverture des récepteurs 6G, l’intelligence artificielle nous permettra de déployer l’infrastructure 6G sur les zones couvertes par la 5G actuelle ».

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox