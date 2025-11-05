Bouygues Telecom alourdit encore la facture : des abonnés fidèles B&You vont payer plus cher que les nouveaux pour un forfait 5G moins avantageux

Un abonne B&You dénonce sur X la hausse automatique de son forfait B&You, bientôt facturé 2 € de plus par mois sous prétexte d’un “enrichissement”. Une pratique légale mais controversée, d’autant qu’une offre plus riche est affichée moins chère pour les nouveaux clients sur le site de l’opérateur.

Une hausse automatique qui passe mal. Dans un courrier envoyé à plusieurs abonnés B&You, Bouygues Telecom annonce : « Votre forfait s’enrichit avec B&You Max pour 2 €/mois de plus à compter du 9 décembre 2025. Cette évolution est automatique, sans démarche de votre part. » Les abonnés concernés bénéficient, selon l’opérateur, de deux nouveaux avantages l’inclusion de son option B&You Max : un service client téléphonique au 1064, 20 Go supplémentaires utilisables en Europe/DOM et l’accès à la 5G. S’ils ne souhaitent pas accepter cette évolution, ils doivent se rendre sur une page dédiée ou appeler le service client avant le 9 janvier 2026. Passé ce délai, la hausse est appliquée automatiquement.

Ce message a fait réagir plusieurs abonnés, à l’image de @chcuny, qui dénonce une pratique « jouant sur l’inertie des clients pour engranger 2 € supplémentaires par mois ». Son fils, abonné à un forfait B&You 180 Go 4G à 15,99 €, a reçu cette lettre. Son forfait sera remplacé par une version 5G à 17,99 € avec plus de data à l’étranger, sauf refus explicite.

Des offres publiques… moins chères

En consultant le site de Bouygues Telecom, le même abonné découvre qu’un forfait B&You 200 Go 5G est proposé à 13,99 €/mois, soit 4€ de moins sans condition d’ancienneté apparente. Mais en tentant de migrer vers cette formule, le tarif affiché grimpe à 20,99 €, car l’offre à 13,99 € est réservée aux nouveaux clients ouvrant une nouvelle ligne. Moins onéreuse, cette offre intègre même 30 Go en roaming mais l’assistance est uniquement disponible via l’application. En plus, Perplexity Pro est d’ailleurs offert pendant 1 an.

Une pratique récurrente, mais encadrée

Bouygues Telecom n’en est pas à son premier “enrichissement automatique” : ces hausses par défaut sont devenues courantes sur les forfaits B&You depuis 2021. Elles sont autorisées par le Code de la consommation, à condition que le client soit averti un mois avant et puisse refuser ou résilier sans frais. Mais leur répétition irrite, surtout lorsqu’elles rendent les anciens clients moins bien lotis que les nouveaux. Selon la DGCCRF, les opérateurs ont le droit d’augmenter le prix des forfaits en respectant une seconde condition. L’amélioration de l’abonnement doit concerner seulement des services ayant attrait aux télécoms comme les SMS illimités, plus de data ou un meilleur débit. En revanche, ils ne peuvent en aucun cas augmenter le prix du forfait pour une autre raison comme “une option musique, option télé, abonnement à un livre”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox