M6 et TF1 annoncent la signature d’un partenariat exclusif avec Amazon, une “avancée majeure pour la publicité” sur les écrans

M6 Unlimited et TF1 PUB deviennent les premiers partenaires de la nouvelle solution Amazon Publisher Cloud. À l’issue d’une période d’exclusivité, d’autres broadcasters français pourront emboîter le pas progressivement.

Une collaboration inédite entre diffuseurs et géant du e-commerce. M6 et TF1 s’associent à Amazon pour une première européenne. Les deux groupes français annoncent ce 5 novembre devenir les partenaires exclusifs d’Amazon Publisher Cloud (APC) dans le cadre d’un pilote lancé aujourd’hui en France, première étape du déploiement européen de cette nouvelle solution publicitaire.

Plus concrètement, Amazon Publisher Cloud vise à combiner les données d’audience des diffuseurs avec les signaux exclusifs d’Amazon Ads, comme les comportements d’achat ou la navigation. Objectif : permettre la création de campagnes publicitaires plus efficaces, ciblant des consommateurs à fort potentiel d’achat, sans recourir aux traceurs traditionnels.

Cette collaboration repose sur la technologie AWS Clean Rooms, qui assure le croisement sécurisé des données tout en préservant la confidentialité de chaque partenaire. Les broadcasters peuvent ainsi analyser l’affinité de leurs contenus avec des segments d’audience Amazon (par exemple, les amateurs de cuisine ou de produits animaliers) et proposer aux marques des offres publicitaires sur-mesure.

Des résultats prometteurs et un lancement stratégique

Déjà testée aux États-Unis, la solution aurait permis une augmentation de 64 % de la couverture incrémentale (nombre de personnes supplémentaires touchées) par rapport aux campagnes classiques. En France, M6 Unlimited et TF1 PUB inaugurent cette innovation, soutenues par leurs plateformes de streaming M6+ et TF1+, présentées comme les terrains idéaux pour ce pilote. Pour Amazon Ads, ce partenariat représente « une avancée majeure pour la publicité » et une « synergie unique » entre acteurs du digital et de l’audiovisuel, selon Adrien Masson, son directeur général France : “elle permet aux annonceurs d’atteindre efficacement leurs audiences recherchées, tout en offrant à nos partenaires diffuseurs de nouvelles opportunités de valoriser leurs inventaires premium grâce aux signaux exclusifs d’Amazon “.

Chez M6, Tristan Lemoîne met en avant « une nouvelle étape dans la stratégie data » du groupe, tandis que TF1 souligne le renforcement de son offre One Data grâce à un « matching unique » entre ses données propriétaires et celles d’Amazon.

À l’issue de cette phase d’exclusivité, Amazon prévoit d’ouvrir progressivement son programme à d’autres diffuseurs français. L’ambition affichée : redéfinir les standards de la publicité télévisée et numérique, en conciliant performance, respect des données et pertinence pour les annonceurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox