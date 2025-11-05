Bouygues Telecom brille au 3ème trimestre et fait le plein de nouveaux abonnés fixes et mobiles

Lors du troisième trimestre 2025, Bouygues Telecom a séduit 79 000 nouveaux abonnés sur le fixe et 128 000 sur le mobile. L’opérateur joue toujours les premiers rôles.

Dans un marché très concurrentiel et sous pression sur les prix, Bouygues Telecom continue de tirer son épingle du jeu, en atteste ses résultats solides lors du 3e trimestre. Dans le fixe, l’opérateur se félicite ce 5 novembre d’avoir capitalisé sur les gammes B.iG et B&YOU Pure Fibre lancées fin 2024, ainsi que sur le démarrage jugé prometteur des offres de La Poste Telecom depuis septembre. À fin septembre 2025, le parc FTTH atteint 4,6 millions d’abonnés, avec 371 000 nouveaux clients gagnés sur les neuf premiers mois, dont 128 000 sur le seul troisième trimestre. Le parc fixe total s’élève à 5,3 millions de clients, en hausse de 184 000 sur neuf mois, dont 79 000 au T3 contre 20 000 pour Orange, en attendant les résultats de Free et SFR. Lors du 1er trimestre 2025, la filiale télécoms de Bouygues avait séduit 69 000 nouveaux clients avant de baisser de rythme lors de l’exercice suivant avec 36 000 ventes nettes.

La part des clients bénéficiant d’une ligne fibre chez Bouygues Telecom continue de grimper pour représenter 85 % du parc, contre 79 % un an plus tôt. L’opérateur revendique par ailleurs avoir atteint, avec un an d’avance, son objectif de 40 millions de prises FTTH commercialisées sur le territoire. L’ABPU fixe s’inscrit en légère hausse de 0,2 € sur un an, à 33,4 € par mois.

Bouygues cartonne à nouveau sur le mobile, bataille avec Orange

Côté mobile, Bouygues Telecom affiche également une performance solide dans un environnement mature et se réveille. La stratégie engagée avec B.iG se traduit par une amélioration de la satisfaction, du churn et de la base de clients convergents. Le parc forfaits (hors MtoM) atteint 18,5 millions de clients, avec 231 000 recrutements nets sur neuf mois, dont 125 000 au troisième trimestre (43 000 au T2), juste derrière Orange et ses 138 000 ventes nettes, les deux opérateurs rivalisent sur le segment. L’ABPU mobile, incluant La Poste Telecom, s’établit à 17,3 € par mois, reflet d’une concurrence intense sur l’entrée de gamme et de prix d’acquisition bas. Hors La Poste Telecom, l’ABPU ressort à 18,4 €, en retrait de 1,2 € sur un an.

Sur le plan financier, le chiffre d’affaires facturé aux clients s’établit à 4,9 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de 2025, en hausse de 5 % par rapport à la même période de 2024, dynamique portée par La Poste Telecom. À périmètre hors LPT, il ressort globalement stable, la progression du fixe compensant la baisse du mobile. Au total, le chiffre d’affaires de l’opérateur progresse de 4 % sur un an, sous l’impulsion des services (+4 %) et des autres revenus (+3 %, principalement terminaux, accessoires et travaux).

L’EBITDA après loyer atteint 1,5 milliard d’euros et se montre stable sur un an. Cette stabilité traduit à la fois la croissance du chiffre d’affaires facturé aux clients et la poursuite des efforts de maîtrise des coûts, mais aussi la hausse de la facture énergétique depuis la fin des couvertures favorables fin 2024. La marge d’EBITDAaL ressort à 31,3 %, en baisse de 1,2 point sur un an. Le résultat opérationnel ressort à 472 millions d’euros, intégrant un résultat non courant de –11 millions d’euros.

