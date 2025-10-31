Incroyable, Netflix lorgne le rachat de HBO Max et des studios de Warner Bros Discovery

Le géant du streaming envisagerait une acquisition historique. Netflix aurait engagé des démarches concrètes pour racheter les studios de cinéma et les activités de streaming de Warner Bros Discovery.

C’est un coup de tonnerre dans l’univers du streaming et du cinéma qui pourrait bien se profiler à l’horizon. Selon l’agence de presse Reuters, Netflix étudierait activement la possibilité de racheter les studios de cinéma et la division streaming de Warner Bros Discovery, maison mère de HBO Max.

D’après trois sources proches du dossier, le mastodonte de la SVOD aurait mandaté la banque d’investissement Moelis & Co. Netflix aurait également obtenu un accès à la salle de données de Warner Bros Discovery, contenant les informations financières nécessaires à la formulation d’une offre potentielle, et avait déjà annoncé très récemment par la voix de son co-PDG Ted Sarando ne pas être intéressé pour les chaînes TV de Warner comme CNN.

Le groupe Warner Bros Discovery avait lui confirmé en octobre avoir reçu plusieurs offres non sollicitées et avoir envisagé plusieurs scénarios comme la vente de ses studios et de ses activités de streaming. Parmi les prétendants déjà cités figurent Comcast et Paramount Skydance Corp, mais leurs propositions ont jusqu’ici été jugées insuffisantes, rapporte Les Echos.

Si cette acquisition venait à se concrétiser, Netflix mettrait la main sur un catalogue impressionnant comprenant Harry Potter, Batman, Superman mais pas seulement puisque le service pourrait aussi intégrer les prestigieuses séries HBO à son offre mondiale et récupérer les abonnés de HBO Max, consolidant ainsi son leadership face à Disney+ et Amazon Prime Video.

