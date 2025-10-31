Canal+ annonce le retrait d’un service de ses offres

Canal+ retirera « Midi Olympique » de ses offres dès le 30 novembre, avec une remise proposée à la place via Le Club. Le service devient une option séparée.

À partir du 30 novembre 2025, le service Midi Olympique ne fera plus partie des offres Canal+,annonce actuellement le groupe dans une note d’information transmise aux abonnés concernés, et de préciser : “Continuez malgré tout à retrouver l’ensemble de vos temps forts sportifs favoris depuis l’app CANAL+ ou votre décodeur Canal+.”

Canal+ indique par ailleurs une solution pour les intéressés : via CANAL+ Le Club accessible gratuitement aux abonnés Canal+, il est possible de s’abonner directement à Midi Olympique au tarif promotionnel de 3,99 €/mois pendant un an, puis 5,99 €/mois (au lieu de 7,99 €/mois). Accessible depuis plusieurs années aux abonnés Canal+ Sport, Midi Olympique est un média français entièrement dédié au rugby.

Source : @anael_tw (X)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox