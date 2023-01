Pierre-Emmanuel Barré quitte “C l’hebdo” sur France 5 se sentant censuré par France télévisions

Il y a trois semaines, Pierre-Emmanuel Barré rejoignait “C l’hebdo“, l’émission animée par Ali Baddou sur France 5. Mais estimant être censuré par France Télévisions, il décide de quitté le programme.

Pierre-Emmanuel Barré avait rejoint, il y a trois semaine, l’équipe de Ali Baddou dans l’émission “C l’hebdo” sur France 5. L’humoriste a décidé de quitter l’aventure jugeant que France Télévisions le censurait et l’a fait savoir dans une récente interviews pour “Le Parisien“. “Je ne serai pas en plateau. Ni ce soir ni les suivants. On m’a demandé d’enlever trop de choses dans ma chronique pour que ce soit acceptable de mon côté et France Télévisions ne souhaite donc pas qu’elle soit diffusée. Ce n’est pas possible pour moi de travailler pour eux et pour eux de travailler avec moi. Un petit air de déjà-vu“, raconte l’homme de 39 ans. En effet, en 2017, Pierre-Emmanuel Barré avait quitté France Inter des raisons similaires.

L’humoriste a pris la décision de quitter “C l’hebdo” suite à un tacle sur Cyril Hanouna après que l’animateur ait parlé du financement de l’audiovisuel public. “Je n’ai aucun problème avec mes dernières sorties. Si je dois le redire, je le redirai. J’ai vu tous les bobos qui se sont soulevés. J’ai vu un sketch sur France 5 d’une nullité d’un mec qui s’appelle ‘P’tit con’, il porte bien son nom… Je ne sais pas comment il s’appelle vraiment, c’est un boloss, un gugusse, un guignol qui a fait un sketch nullissime“, avait réagit Cyril Hanouna dans “Touche pas à mon poste” quelques jours plus tôt.

