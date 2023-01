“J’ai failli arrêter”, Cyril Hanouna se confie à ses chroniqueurs sur TPMP

Ce mardi, Cyril Hanouna a répondu à une série de questions de ses chroniqueurs dans “Touche pas à mon poste“.

Ce mardi, Cyril Hanouna a annoncé en début d’émission de “Touche pas à mon poste” qu’une édition du magazine “Complément d’enquête” se préparait sur lui. L’animateur a été contacté par l’émission dans le but d’obtenir une interview, demande ayant reçu une réponse négative de la part du présentateur. “On me voit tous les soirs, je n’ai pas besoin de faire des interviews en plus. Si vous voulez me poser des questions, posez-les moi maintenant, je n’en ai rien à foutre. Au moins complément d’enquête n’aura pas à la faire“, s’est exprimé Cyril Hanouna sur son plateau. Entre sa relation avec Arthur dont il affirme qu'”il n’y a aucun problème” avec l’animateur à son interview avec Olivier Véran dans son autre émission, “Face à Baba“.

“À un moment j’ai failli arrêter moi. Je voulais être… éleveur de chats. Il y en a qui disent qu’ils connaissent une traversée du désert, moi j’ai traversé le désert avant d’être connu“, répond Cyril Hanouna lorsque Benjamin Castaldi lu demande s’il s’est déjà douter avant d’être un homme de succès. “Bien sûr je sais quand je vais m’arrêter, c’est daté“, ajoute-il, bien qu’il veut garder la date exact secrète. “J’ai aucune envie d’être patron de chaîne, ou directeur des programmes d’une chaîne…Ça ne me dit rien du tout. J’ai qu’une envie c’est dire des conneries aux téléspectateurs“, affirme l’animateur phare de C8. Danielle Moreau demande alors son choix de canal si ses relations avec Canal+ venaient à être perturbés. “Franchement je m’entends très bien avec M6 mais aujourd’hui je pense franchement que la télé comme on la fait nous, c’est impossible.Je ferai un nouveau truc, j’irai sur une plateforme et je ferais talk en direct sur une plateforme“, a alors répondu le présentateur.

“J’ai failli arrêter” Les confidences de Baba face aux chroniqueurs ! #TPMP pic.twitter.com/mInyMNbtKo — TPMP (@TPMP) January 24, 2023

