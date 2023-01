Quotidien : les enfants de Marion Cotillard n’apprécient pas son rôle dans le dernier “Astérix & Obélix”

Marion Cotillard était l’invitée de Yann Barthès dans “Quotidien” dans le cadre de la promotion du film “Astérix & Obélix : L’empire du milieu” dont elle joue le rôle de Cléopâtre et a partagé la réaction de ses enfants.



Ce mardi, dans l’émission “Quotidien” sur TMC, Yann Barthès accueillait une partie du casting de “Astérix & Obélix : L’empire du milieu” dont Marion Cotillard qui incarne Cléopâtre. Bien que le film sort en salle le 1er février prochain, l’animateur a diffusé les premières images du long métrage. Des images qui montrent une dédicace à Marcel et Louise les enfants de Guillaume Canet et Marion Cotillard. “C’était les premiers à le voir, ça a été un moment magnifique pour moi parce que je me suis dit ‘ça y est je fais un film aussi pour les enfants’ et ça c’est vraiment génial“, s’exprime le réalisateur. Certes, le film a fait rire les enfants du couple. Cependant ils n’ont pas apprécié chaque personnages dont celui de Cléopâtre. “Bon, je vais raconter cette histoire allez. J’ai toujours un peu de mal à parler de mes enfants mais mon fils un jour vient me voir dans mon bureau et me dit ‘je voudrais te dire quelque chose…’“, commence l’actrice avant de se tourner vers son mari et lancer : “il va détester que je raconte ça“. Ce à quoi il a répondu tout simplement un : “oui” provoquant l’hilarité sur le plateau. “Ne m’en veux pas“, ajoute-t-elle.

“Et donc il me dit ‘je voudrais te dire quelque chose mais j’ai peur que ça te fasse de la peine’ et je lui dis ‘non mais mon chat, tu peux tout me dire’ et il me dit ‘je ne te trouve pas bonne dans le film de papa’“, continue Marion Cotillard provoquant les gros yeux sur le visage de Yann Barthès. “Quelque part je suis un peu soulagée parce que je lui dis ‘c’est ton avis, pas de problème’. Je me retrouve avec ma fille le soir, je comprends qu’elle a vu le film aussi et je ne sais pas pourquoi je lui pose la question : “et toi Cléopâtre ?” et elle fait [mime une grimace]. J’ai compris après que…je pense que…Ils n’ont pas supporté que j’embrasse Vincent Cassel sur la bouche“, termine l’actrice. Son compagnon, Guillaume Canet, a vite répondu : “alors que moi j’ai superkiffé“.

