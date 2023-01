TPMP : ce champion des “12 coups de midi” veut reprendre sa vie d’avant l’émission

Après avoir gagné la somme de 560.000 euros dans “Les 12 coups de midi“, Stéphane a expliqué, ce lundi dans “Touche pas à mon poste“, vouloir reprendre la vie qu’il avait avant sa participation.

Ce lundi 23 janvier, le champion des “12 coups de midi“, Stéphane Patringre, était l’invité de Cyril Hanouna dans “Touche pas à mon poste” suite à sa défaite. En effet, après cinq mois et 153 participations a perdu sa place de champion ce vendredi 20 janvier. Depuis le 20 août 2022, Stéphane enchaînait victoire sur victoires dans le jeu télévisé.”J’étais un cancre. Quand je lis quelque chose je n’arrive pas à accrocher mais quand je regarde la télévision, voir et entendre, ça reste“, s’exprime l’homme dans l’émission de C8 quand Cyril Hanouna lui demande comment l’homme connaisse autant de choses. Bien qu’il ait gagné 178.143 euros de cadeaux et 390.200 euros, l’ex-champion des “12 coups de midi” compte garder sa vie d’avant.

“Je n’ai que 50 ans, je veux continuer à travailler”

“J’ai jamais trop eu la notion de l’argent. Je vais garder un peu pour moi, et le restant sera pour mes enfants pour qu’ils aient un meilleur départ dans la vie que moi j’ai eu. Je n’ai pas envie qu’ils galèrent comme moi j’ai galéré. Je gagne un peu moins de 2000 euros. J’aime mon métier et puis je ne veux pas m’arrêter sur ça. Je n’ai que 50 ans, je veux continuer à travailler. J’arrive à gérer mais j’ai eu un coup. Ça m’a remis les pieds sur terre, il faut être réaliste. C’était trop dur pour moi parce que la cicatrice est toujours ouverte, toujours vive. J’ai eu du mal à m’en remettre“, s’exprime Stéphane lorsque l’animateur de C8 le questionne sur son train de vie et son ressenti après son départ de l’émission.

“Je gagnais un peu moins de 2 000 euros” Sa vie, son parcours, son avenir… D’ouvrier à star des “12 coups de midi”, Stéphane témoigne dans #TPMP ! pic.twitter.com/lIuk458Lgn — TPMP (@TPMP) January 23, 2023

