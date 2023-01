Arthur réclame 9 millions d’euros pour “dénigrement” à Cyril Hanouna

Arthur, l’animateur-producteur, poursuit Cyril Hanouna en justice.

Selon “L’informé“, Arthur, l’animateur de TF1 a lancé des poursuites en justice contre Cyril Hanouna et sa société de production “H2O“. L’animateur de “Vendredi, tout est permis” réclame 9 millions au présentateur de “Touche pas à mon poste“. Pour rappel, Arthur avait, avec son entreprise “Satisfaction Group“, racheté la société de production “La Grosse Équipe“, de Thibault Valès, Jérémy Michalak et Alexandre Dos Santos en 2019 pour 6,6 millions d’euros dans le but de récupérer les formats comme les “Anges” et “Hollywood Girls“.

Arthur estime avoir été victime de “dénigrement” en 2021, alors qu’il était à la tête de “La Grosse Équipe“, dans une séquence de “Touche pas à mon poste” sur C8. Cyril Hanouna avait reçu trois invitées des “Anges“, pour dénoncer l’harcèlement lors des tournages de l’ancienne émission de NRJ12, sur son plateau. Elles ont également mentionné la présence “de drogue et d’alcool fournis par la production“. Selon Arthur, ces propos ont incité la chaîne à arrêter l’émission de télé-réalité. Pour le producteur, Cyril Hanouna n’avait pas animé son numéro dans le but de divertir ou d’informer ses téléspectateurs, mais de s’attaquer à Arthur. Cyril Hanouna et son avocat n’ont pas réagit suite au contact de “L’informé“. Quant à Arthur, sa porte-parole a exprimé qu’elle préférait “ne pas commenter une affaire en cours“.

D’autres poursuites en cours

De plus, le site d’investigation a révélé ce vendredi qu’Arthur a également lancé des poursuites contre Thibaut Valès, Jérémy Michalak et Alexandre Dos Santos, les anciens dirigeants de “La Grosse Équipe” car il estimait être victime de “déclarations mensongères dans le cadre de la cession“. Par ailleurs, il a dénoncé “l’absence d’informations concernant les accusations graves proférées par des participantes des émissions produites antérieurement à la cession“. Il a réclamé la somme de 4,8 millions d’euros.

Source : Pure Médias

