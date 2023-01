Canal+ obtient les droits de diffusion de la Coupe du Monde des Clubs 2022 de la FIFA

Canal+ annonce avoir fait acquisition des droits de diffusion de la Coupe du Monde des Clubs 2022 de la FIFA. Les 1/2 finales seront diffusées sur Canal+ Foot les 7 et 8 février à 20 H et la finale le 11 février sur Canal+ à 20 H également. Pour la petite finale, elle sera diffusée sur Canal+Sport 360 le 11 février à 16 H 30. pour rappel, la Coupe du Monde des Clubs 2022 de la FIFA c’est un rendez-vous annuel, réunissant les vainqueurs de chacune des meilleures compétitions de clubs continentales comme la Ligue des Champions ou encore la Super Cup, ainsi que le représentant du pays hôte, pour tenter de remporter un trophée très convoité. Riche en rebondissement et souvent très disputée, cette compétition est l’occasion pour les supporters de tous âges de voir s’affronter des stars venues de tous les horizons.

