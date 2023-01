Emmanuelle Galabru émue en évoquant son père sur le plateau de “Vivement dimanche”

Emmanuelle Galabru, fille de l’acteur Michel Galabru décédé il y a 7 ans, était l’invitée de Michel Drucker dans “Vivement dimanche” sur France 3.

Sept ans après le décès de l’acteur, Michel Galabru, Michel Drucker a invité sa fille, Emmanuel Galabru, dans une édition de “Vivement dimanche” qu’il a consacré au comédien dimanche 22 janvier. “Ça y est, ça commence. Si on ne parle plus des gens, c’est comme ça qu’ils disparaissent vraiment“, lance la femme de 46 ans, contenant ses larmes et remerciant l’animateur pour sa présentation. L’émission présente l’entièreté de la carrière de Michel Galabru, de son rôle dans “Les gendarmes de Saint-Tropez” à son obtention du César pour “le Juge et l’Assassin“. Emmanuelle Galabru avoue ne s’être rendu sur les tournages de son père très rarement malgré sa longue filmographie. Par la suite, Michel Drucker a demandé à son invitée qu’elle était la réaction de son père lorsqu’elle a annoncé sa volonté de devenir comédienne à son tour. Elle a rit avant de répondre d’un ton sec : “non“. “Et puis un moment il y a ma fille aussi, toute petite, qui dit qu’elle veut être comédienne et il a répondu ‘oh ça y est, on est encore dans la merde’. Donc non, ça ne lui a pas fait plaisir. Oh ils me manquent tous les deux“, ajoute-t-elle devant une photo d’elle et de ses parents.

“Mon père était plus que humble même trop parce qu’il se considérait comme un acteur de second ordre. Il n’avait pas du tout conscience d’être aussi aimé et aimé à juste titre parce que c’était un homme plein d’amour donc je pense que l’amour qui transparaissait de lui, les gens le recevaient et le lui rendaient comme ça“, continue Emmanuelle Galabru. Michel Galabru n’a jamais roulé sur l’or malgré son succès. “ C’était une poche percée. On pouvait le suivre à la trace mais c’est sa générosité. Pour lui, l’argent n’avait pas de valeur. Il se faisait beaucoup escroquer. Moi je disais toujours qu’il aimait beaucoup les animaux de compagnie, mais encore plus les escrocs de compagnie“, a confié la comédienne. En effet, l’acteur été fasciné par le culot de ces escrocs.

Source : TV Mag Le Figaro

