Pierre Lescure trouve “un peu excessive” la réaction de Claire Chazal après son remplacement

Pierre Lescure, présentateur de la nouvelle émission cinéma du dimanche soir de France 2, a jugé la réaction de Claire Chazal trop excessive suite à l’arrêt de “passage des arts“.

Ce dimanche à 23 h 05, Pierre Lescure présentait son premier numéro de “Beau geste“, sa nouvelle émission centrée sur le cinéma remplaçant “Passage des arts” de Claire Chazal. Le programme préparera le terrain pour le Festival de Cannes dont le présentateur était le président de 2014 à 2022. “C’est brutal. Et c’est un grand sentiment d’injustice. Je n’ai absolument pas vu le coup venir“, avait réagit Claire Chazal dans les lignes de “Télérama” en décembre dernier. “Le service public doit porter la culture et mettre de côté les objectifs d’audience“, avait-elle ajouté. Pierre Lescure avait, quant à lui, été interrogé pour “Le Parisien” sur son arrivée sur France 2, il a dit comprendre que Claire Chazal “soit amère“. “Sa campagne est quand même un peu excessive. Au départ, je ne savais même pas si mon émission serait sur France 2, France 3 ou France 5… J’ai trouvé un peu gonflé que ça devienne une grande cause nationale à ses yeux alors qu’elle n’a dit ni bonjour ni merci à Laurent Goumarre, qu’elle avait elle-même remplacé à l’époque“, a-t-il ajouté. En effet, Claire Chazal avait pris la place de Laurent Goumarre en pleine saison de “Entrée libre” sur France 5 en 2016.

L’homme de 77 ans profite de cette interview pour répondre aux critique sur son âge de la part de Claire Chazal. “J’ai l’âge que j’ai, je suis de onze ans son aîné. Je n’ai pas du tout envie de m’arrêter, je confirme. Même ‘C à vous’. Je n’y serai pas quand j’ai un tournage, comme la semaine dernière à Stockholm avec Tom Hanks, ou lundi prochain à la Comédie-Française. Sinon je ne change rien, je suis en bonne santé“. En revanche, Pierre Lescure n’a pas commenté le changement de statut du producteur qui l’accompagne. “Passage des arts” était produite en interne tandis que “Beau geste” par Black Dynamite Production, société privé du groupe Médiawan.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox