Un youtubeur proche du million d’abonnés participe aux “12 coups de midi” face à Stéphane en direct de TF1

Ce mercredi, Luca Studio, le youtubeur avec près d’un million d’abonnés, a participé aux “12 coups de midi” face à Stéphane.

Ce mercredi, le youtubeur Luca Studio participait au jeu télévisé de TF1, “Les 12 coups de midi“. Membre de “Maison grise“, organisation dont font partie Pierre Croce et Benjamin Verrecchia, Luca Studio s’est lancé un défi avec ses amis, s’inscrire et participer à un jeu télévisé. Bien que s’est amis ont présenté leurs candidatures pour “Kho-Lanta“, “Tout le monde veut prendre sa place” ou encore “Des chiffres et des lettres“, le youtubeur, quant à lui, à choisi de participer aux “12 coups de midi“. Le 12 décembre 2022, le vidéaste a révélé avoir été, parmi ses amis, le seul accepté à participer à un jeu télévisé.

Luca Studio a partagé ses entraînements avec sa communauté. Le youtubeur avait, auparavant, participé à “Tout le monde veut prendre sa place” lorsque Nagui présentait l’émission sur France 2. Pour Les 12 coups de midi“, le vidéaste s’est retrouvé, ce mercredi, face à Stéphane, champion de l’émission avec ses 151 participations au jeu de Jean-Luc Reichmann. Bien que sa prestation pour les étapes du “Coup d’envoi” et du “Duel” soit très performante, c’est lors du “Coup fatal” que Luca Studio a perdu face au champion du jeu de la Une. Le maître de midi a donc conservé son titre et sera de retour demain à l’antenne pour la suite de l’émission.

Source : Pure Médias

