Brigitte Macron se confie sur son couple avec Emmanuel Macron dans “Les 12 coups de midi”

Brigitte Macron est venue, ce lundi, sur le plateau des “12 coups de midi” dans le but de promouvoir l’association des Pièces Jaunes. La première dame s’est ensuite confié sur son couple avec le président de la République.

Étant en partenariat, depuis 34 ans, avec les Pièces Jaunes, TF1 a alors mis à l’honneur l’association avec la présence de Brigitte Macron, la première dame de France. Les participants des “12 coups de midi” se sont affrontés pour gagner un maximum d’argent pour l’association d’aide aux enfants hospitalisés. L’an dernier, 140.000 euros ont été gagnés et reversés aux Pièces Jaunes. Des enfants ont pu poser des questions par vidéos à Brigitte Macron, venue le temps de quelques minutes. Bien que des questions simples comme : “où trouver les tirelires ?” ont était posés à la première dame, d’autres étaient un peu moins simple. “Est-ce que vous avez quand même le temps de faire des choses en amoureux avec le président ?“, lance le petit Maxence de 8 ans. Rires de gêne sur le plateau du jeu. “Ce sont des enfants“, justifie Jean-Luc Reichemann.

Brigitte Macron répond alors : “On a des rites de temps en temps, on va au restaurant, on rentre à pied, on se promène beaucoup, on marche beaucoup. Pas toujours de jour, parfois de nuit, parfois avec un bonnet. On va un peu au théâtre, un peu au cinéma, on essaie un petit peu. Mon problème, c’est que je suis mariée avec quelqu’un qui travaille tout le temps donc le problème, c’est d’essayer de lui faire refermer un peu ses dossiers“. Elle raconte également : “On a une famille nombreuse avec mes enfants et mes petits-enfants, on est quatorze, donc tous les mois, j’ai au moins un anniversaire. Et on fait tous les mois un anniversaire tous ensemble et il ne s’agit pas qu’il en manque un !“. Par la suite, la petite Chloé demande la chanson préférée du couple. La première dame répond alors qu’elle “chante le plus” est “Je suis venu te dire que je m’en vais” de Serge Gainsbourg. “Il y a ce poème de Verlaine, ‘Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais’, et la mélodie me touche mais ne fantasmez pas sur ‘Je suis venu te dire que je m’en vais’ je vous en supplie !” ajoute-t-elle. Pour le président, bien que ce n’est pas une réponse précise, elle révèle qu’il “aime Charles Aznavour, Léo Ferré , il aime Piaf, il aime beaucoup ce genre de musique. Il se met doucement, mais sûrement à la musique électronique. Pendant la Coupe du monde, il était comme un fou sur ‘Freed From Desire’ de Gala“.

Source : TV Mag le Figaro

