Cyril Hanouna au centre d’une révolte suite à ses propos sur France Télévisons

Ce lundi soir, Cyril Hanouna a débuté la semaine en reprochant à l’état de donner 4 milliards d’euros à France Télévisions et Radio France dans “Touche pas à mon poste“.

Ce lundi soir, Cyril Hanouna a exprimé son mécontentement dans “Touche pas à mon poste“. L’animateur s’en est, cette fois-ci, pris à France Télévisions et Radio France. “J’ai vu un truc qui m’a fait halluciner ! Est-ce que vous savez combien donne l’État à France Télévisions et Radio France par an ?“, lance t-il avant de répondre à sa propre question. “4 milliards d’euros. 3 milliards 800 millions. Vous pouvez vérifier les chiffres. Tous les ans, donc nous, on donne à France Télévisions, à Radio France 4 milliards et ça, c’est sans les pubs !“, a répondu le présentateur. “Avec 4 milliards, on peut en acheter des autos pour la police, on peut refaire quelques hôpitaux quand même, on peut même augmenter les enseignants et voir ce qu’on peut faire dans les lycées et dans les collèges. 4 milliards ! Privatisez-moi ça non mais sans rigoler. 4 milliards d’euros qu’on donne de notre poche pour qu’on fasse leur boulot en plus“, a continué Cyril Hanouna. Un discours visant les déclarations de Rima Abdul Malak, la ministre de Culture. “Il faut responsabiliser les présentateurs, les chroniqueurs mais aussi les patrons de chaînes, pour leur rappeler que l’autorisation d’utilisation gratuite de leurs fréquences s’accompagne d’obligations, comme celle de traiter les affaires judiciaires avec mesure, celle de respecter le pluralisme des opinions“, s’est-elle exprimé pour le journal “Le Monde“.

Une séquence ayant déplu à grand nombre de personnalités du milieu sur le réseau social “Twitter“. Notamment Sibyle Veil, PDG de Radio France, a écrit : “La société du défouloir“. Le journaliste santé de France Inter, Victor Dhollande, lui a tweeter : “Avec 3,8 millions d’euros, selon Cyril Hanouna, on construit des hôpitaux, on augmente les profs et on recrute plus de policiers. Donnez-lui les clés de Bercy, il s’occupe des finances de l’État et on n’en parle plus“.

La société du défouloir. https://t.co/fgXMayq5Re — Sibyle Veil (@SibyleVeil) January 17, 2023

Avec 3,8 milliards d’euros, selon @Cyrilhanouna on construit des hôpitaux, on augmente les profs et on recrute plus de policiers. Donnez-lui les clés de Bercy, il s’occupe des finances de l’Etat et on n’en parle plus. https://t.co/iFHE9gEPPT — Victor Dhollande (@vdhollande) January 17, 2023

D’autres ont reproché à l’animateur de cracher dans l’assiette qui l’a nourri. “Et dire que c’est justement sur le service public que Cyril Hanouna a commencé ! France Télévisions, Radio France, Arte, l’INA, France Médias Monde, TV5 Monde servent les Français par l’accès libre et gratuit à l’information, la culture et le financement de la création“, a ainsi dit Aurore Bergé, députée des Yvelines. Pierre-Antoine Lefort, journaliste de France Bleu Picardie, a rappelé que Cyril Hanouna avait démarré sur France 4 avec son émission : “C’est pas beau de cracher dans la soupe Cyril Hanouna quand c’est ce même argent public qui vous a permis d’exister, à l’époque sur France 4. Ah et n’essayez pas de nous faire croire qu’à TPMP vous voulez aider les gens, la ficelle est un peu grosse“.

Et dire que c’est justement sur le service public que Cyril Hanouna a commencé ! France Télévisions, Radio France, Arte, l’INA, France Médias Monde, TV5 Monde servent les Français par l’accès libre et gratuit à l’information, la culture et le financement de la création. https://t.co/YzUr4eBcPe pic.twitter.com/Vts5X6TkNm — Aurore Bergé (@auroreberge) January 16, 2023

C’est pas beau de cracher dans la soupe @Cyrilhanouna quand c’est ce même argent public qui vous a permis d’exister, à l’époque sur France 4.

Ah et n’essayez pas de nous faire croire qu’à TPMP vous voulez aider les gens, la ficelle est un peu grosse. https://t.co/NNtZvUBa2h — PierreAntoine Lefort (@PA_Lefort) January 17, 2023

“La honte Cyril Hanouna c’est vous et votre émission racoleuse. Heureusement que France Télévisions et le service public sont là pour offrir aux téléspectateurs une autre émission que la vôtre !“, s’est exprimé Samuel Peltier, directeur de France 3 Provence-Alpes Côtes d’Azur. Julien Pain, chroniqueur de “C médiatique” sur France 5 a tweeter : “Oui Cyril Hanouna je suis payé avec vos impôts. Et pour donner un exemple de ce qui nous différencie, sur 5 minutes, nous aurions trouvé le temps d’avoir un point de vue contradictoire et d’expliquer ce qu’est un média public“.

La honte @Cyrilhanouna c’est vous et votre émission racoleuse!

Heureusement que @Francetele et le service public est là pour offrir aux téléspectateurs une autre télévision que la vôtre ! https://t.co/UsrT2rXAch — Samuel Peltier (@SamuelPeltier) January 16, 2023

Oui @Cyrilhanouna je suis payé avec vos impôts. Et pour donner un exemple de ce qui nous différencie, sur 5mn nous aurions trouvé le temps d’avoir un point de vue contradictoire et d’expliquer ce qu’est un média public. pic.twitter.com/CJoJUx63Om — Julien Pain (@JulienPain) January 17, 2023

Face à ces commentaires, Cyril Hannouna se justifiera ce mardi soir, dans “Touche pas à mon poste” sur C8, sur ses propos.

Source : TV Mag Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox