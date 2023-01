France Télévisions et Warner Bros. Discovery vont diffuser les Jeux Olympiques jusqu’en 2032

France Télévisons et Warner Bros. Discovery diffuseront les prochaines éditions des Jeux Olympiques jusqu’en 2032.

Ce lundi, le Comité international olympique (CIO) annonçait avoir signé un accord avec l’Union européenne de radio-télévision (UER), dont le groupe France Télévisions fait partie. Le groupe avait acquis les droits de diffusion des Jeux Olympiques 2024 de Paris. Ce nouvel accord avec le CIO implique également le groupe Warner Bros. Discovery, possédant Eurosport. “Suite au lancement par le CIO d’un appel d’offres, l’UER et Warner Bros. Discovery ont présenté une offre commune pour l’acquisition de l’ensemble des droits médias sur 49 territoires en Europe“, pour les quatres prochaines éditions des Jeux olympiques d’été et d’hiver, “ainsi que pour les Jeux olympiques de la Jeunesse organisés durant la même période“, annonce le CIO dans un communiqué. Les deux groupes diffuseront donc les éditions suivantes : Mila Cortina (2026), Los Angeles (2028) la compétition de 2030, dont la ville d’accueil est encore inconnue, et Brisbane (2032). Delphine Ernotte, présidente de UER et de France Télévisions, s’est félicitée sur Twitter. “France Télévisions poursuivra la fête olympique après Paris 2024 ! Nous sommes fiers d’acquérir les droits de diffusion des JO d’été et d’hiver jusqu’en 2032, grâce à un accord historique“, a-t-elle tweeter ce lundi 16 janvier.

🥇 @Francetele poursuivra la fête olympique après #Paris2024 ! Nous sommes fiers d’acquérir les droits de diffusion des JO d’été et d’hiver jusqu’en 2032, grâce à un accord historique de @EBU_HQ Cet accord prouve la puissance sans égale de nos services publics partout en Europe. — Delphine Ernotte (@DelphineErnotte) January 16, 2023

Delphine Ernotte a ensuite ajouté que l’accord “change la donne pour les médias du service public et témoigne de la force et de la solidarité constantes dont fait preuve notre Union. Grâce à ses membres, l’UER peut toucher plus d’un milliard de téléspectateurs en Europe via des plateformes linéaires et non linéaires. C’est la raison pour laquelle je suis particulièrement heureuse de ce partenariat avec le CIO et Warner Bros Discovery. Cet accord garantira aux Jeux l’audience la plus large possible en Europe“. Durant les Jeux Olympiques d’hiver de 2022, France Télévisions expliquait que 8 Français sur 10 suivait au minimum une minute d’épreuve lors de sa diffusion sur les 16 heures quotidienne.

Source : Pure Médias

