Rosa Bursztein gêne Léa Salamé en avouant son fantasme pour son compagnon Raphaël Glucksmann

Ce samedi soir, Rosa Bursztein était l’invité de Léa Salamé dans “Quelle époque !” et n’a pas caché son fantasme pour Raphaël Glucksmann, le compagnon de la présentatrice.

Rosa Bursztein était, ce samedi soir, l’invitée de Léa Salamé dans “Quelle époque !” sur France 2 pour promouvoir son livre et son podcast du même nom : “Les mecs que je veux ken“. L’humoriste a alors avoué fantasmer sur le compagnon de la présentatrice. “Je vais vous parler d’un homme qui vous plaît beaucoup, il est très beau, il fait de la politique et il s’appelle Raphaël Glucksmann“, a lancé Christophe Dechavanne à Rosa Bursztein. Donnant l’occasion à celle qui est surnommée “la nouvelle Blanche Gardin“, de se confier sur son fantasme sur le député européen. L’animateur s’est précipité de diffuser quelques passages dont “l’oralité est très physique“. Dans ces séquences, Rosa Bursztein raconte se “masturbe en regardant les photos de Raphaël Glucksmann sur Instagram” car elle le trouve “trop beau” et l’appelle même “Raphou“. Elle ajoute “l’avoir invité dans son podcast, sans réponse positive“.

Gênée, Léa Salamé lance à son invitée : “Vous voulez que je fasse passer un message ?“. Rosa Bursztein, également gênée, a alors répondu qu’elle souhaiterait recevoir la journaliste ou encore “le couple ensemble”. “Vous voulez me ken ?“, répond précipitamment l’animatrice. Christophe Dechavanne a ensuite interrogé l’humoriste sur son orientation sexuelle. “ Avoir l’envie de coucher avec des gens, au-delà de l’aspect physique, se créer par leur intelligence et par l’admiration que j’ai pour eux“, répond Rosa Bursztein. La journaliste a alors remercié son invitée et a ajouté qu’elle transmettra ses propos “gentils” à son compagnon. Les autres invités se sont ensuite mis à commenter les dires de l’humoriste. “Léa, Rosa a raison, il est beau Raphaël !“, commente Daniel Cohn-Bendit. Léa Salamé a ensuite changé de sujet afin d’éviter que la discussion ne parte en débat général en affirmant qu’elle “ne parlait pas de ces choses-là“. “Mais cette jeune femme a bon goût“, conclue-t-elle.

Source : TV Mag le Figaro

