Abonnés Freebox : lancement d’une opération spéciale avec des promos sur de nombreux films

C’est parti pour les VODays, une semaine dédiée au cinéma sur plusieurs plateformes de vidéo à la demande, avec de nombreuses promotions appliquées sur de nombreux films à louer ou acheter.

Pratique si vous avez des envies de cinéma. Du 16 au 22 janvier 2023, de nombreuses plateformes participent aux VODays en proposant une série de tarifs préférentiels sur de nombreux films. Une sélection assez large est au rendez-vous, allant de titres cultes à des films plus récents.

Ainsi, cette opération permet d’acheter des films pour 4.99€ ou de les louer à partir de 1.99€ sur plusieurs plateformes disponibles sur les Freebox, notamment CANAL VOD, Filmo, UniversCiné ou encore Prime Video dans l’onglet boutique. Selon votre player ou téléviseur connecté, vous pouvez également y accéder depuis d’autres plateformes dont voici la liste.

A noter cependant, si c’est la première fois que vous achetez ou louez sur votre plateforme, vous serez invité à créer un compte qui ne prend que quelques instants. Vous serez ensuite en mesure de vous connecter et de visualiser vos achats. Vos achats sont stockés sur votre compte – il n’est pas nécessaire d’utiliser le stockage en téléchargeant votre collection ; vous pouvez accéder à votre compte via votre box TV ou l’application de la plateforme à partir de l’un de vos appareils, et diffuser vos achats via une connexion Internet.

