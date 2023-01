Le saviez-vous : vous pouvez louer ou acheter de films récents sur Amazon Prime Video depuis votre Freebox

Certains filment mettront plus de temps à arriver sur vos plateformes de SVOD favorites mais pour les impatients, Prime Video propose également une solution d’achat ou de location de programmes.

Si la vidéo à la demande est devenue un mode de consommation privilégié pour découvrir de nouveaux films, des règles limitent cependant les possibilités concernant le cinéma. En effet, la chronologie des médias impose un délai spécifique aux services de SVOD avant de diffuser les films sortis en salle sur leur plateforme. Si les abonnés Canal+ n’ont qu’à attendre 6 mois pour y accéder gratuitement au sein de leur abonnement, pour ceux n’ayant “que” Netflix, Prime Video ou Disney+, l’attente varie de 15 à 17 mois.

Mais si vous n’avez pas envie d’attendre, l’achat ou la location en vidéo à la demande payante peuvent permettre d’attendre moins longtemps après la sortie au cinéma. Or, Prime Video est la seule plateforme parmi les grands services de SVOD à proposer également la possibilité d’acheter ou louer un programme. Et cela est possible assez facilement depuis la Freebox. Il faut cependant être abonné Amazon Prime pour en profiter, l’offre est incluse sur Freebox Delta et offerte pendant six mois aux abonnés Révolution et Pop.

Il suffit de se rendre dans l’onglet boutique de la plateforme SVOD présente dans le menu déroulant de l’interface. Vous aurez ainsi le choix parmi une large sélection de films disponibles en location ou à l’achat.

Il suffit ensuite de cliquer sur le film que vous avez choisi et plusieurs choix vous sont proposés : la location ou l’achat en HD si la définition est proposée mais aussi un bouton vous proposant d’autres solutions. Ces dernières sont simplement la possibilité d’acheter ou louer en SD.

Si pour un achat, le contenu vous appartient sur une longue durée, notez cependant qu’en cas de location vous disposez de 30 jours pour commencer à le regarder et 48h pour voir ou revoir votre film une fois la lecture commencée. Vous pouvez retrouver chaque achat ou location dans la section “mon espace” disponible sur la Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox