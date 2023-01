Ils parviennent à écouter vos conversations téléphoniques sans le micro de votre smartphone

Pour anticiper des fraudes et des attaques, il faut parfois trouver soi même des solutions innovantes. Des chercheurs ont ainsi développé une technique permettant d’accéder à vos conversations téléphoniques sans nécessairement utiliser le micro de votre smartphone.

Un moyen détourné mais redoutablement efficace. Des membres de cinq grandes universités ont en effet mis au point une méthode nommée “EarSpy” (espion d’oreille) permettant l’écoute des conversations téléphoniques dans le but de prévenir les risques de piratages.

Ce n’est pas leur premier coup d’essai dans le domaine, puisqu’ils avaient déjà pu utiliser le haut-parleur externe du téléphone pour capturer les vibrations émises par le téléphone et les traduire, mais cela nécessitait un appareil dédié. EarSpy pour sa part utilise le haut-parleur collé à votre oreille et l’accéléromètre de votre smartphone pour capter les petites vibrations émises lors d’un appel téléphonique. Il suffit ensuite de les analyser pour obtenir les informations transmises dans l’appel.

Concrètement, ils ont ainsi utilisé une série de sons écoutés sur deux smartphones et analysé les données de l’accéléromètre à l’aide de plusieurs outils pour obtenir des résultats assez précis. En effet, ces outils permettent d’identifier le sexe de la personne avec une précision de 98.66% sur un OnePlus 7T, mais surtout de trouver l’identité de la personne avec un taux de réussite de 91.24%. La retranscription d’une conversation en elle même, si elle reste assez efficace par rapport à une supposition aléatoire (cinq fois plus précis), n’atteint “que” 56% lorsque l’on souhaite déterminer une série de chiffres par exemple.

L’objectif n’est pas ici d’inspirer des pirates, mais d’alerter les fabricants puisque les données des capteurs de mouvement sont facilement accessibles sur les smartphones. Les chercheurs préconisent ainsi l’installation des capteurs le plus loin possible de toute source de vibration et de réduire la pression sonore lors des appels.

Source : 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox