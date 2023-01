Orange fait payer 100€ la conservation de sa box aux abonnés voulant migrer vers une offre moins chère

Garder la Livebox 6 a un prix lorsque l’on souhaite changer de forfait fixe chez l’opérateur historique.

De quoi faire enrager les abonnés cherchant à payer moins cher. Sur les réseaux sociaux, un internaute a partagé la politique appliquée par Orange dans le cadre d’une migration depuis son offre Max, la plus onéreuse et proposant sa toute dernière Livebox 6. Alors qu’il souhaitait basculer vers une offre “Up”, pour économiser 5€/mois sur sa formule quadruple play, il a été surpris de voir qu’il était possible de conserver sa box haut de gamme… moyennant 100€ de frais.

Si en effet, l’offre “Up” n’est actuellement proposée qu’avec la Livebox 5, cet abonné Orange déplore que conserver une box qu’il utilise déjà chez lui puisse coûter aussi cher. Il a poussé l’expérience jusqu’à vouloir essayer de passer à une offre sans engagement et découvre également qu’à ces frais particuliers s’ajoutent 150€ prélevés au nom de la procédure de migration et donc 100€ d’activation de Livebox qu’il possède déjà.

L’opérateur historique est par ailleurs assez peu clair sur son site puisque bien qu’une ligne propose d’expliquer “pourquoi ces frais ?”, cette dernière n’affiche qu’une phrase laconique : “en changeant dès maintenant pour une offre moins chère, des frais s’appliquent“. L’opérateur est d’ailleurs venu confirmer cette pratique dans les commentaires du post sur les réseaux sociaux.

Bonsoir @Orange_France Effectivement, la Livebox 6 n'est proposée sans frais qu'avec le contrat que vous détenez aujourd'hui.

Par la suite, on vous permet de la conserver moyennant des frais.

Rizo — Orange conseil (@Orange_conseil) January 3, 2023

L’abonné en question précise par ailleurs que le problème pour lui est avant tout de proposer de conserver une Livebox déjà utilisée à un tel coût, d’autant plus dans le cadre d’une offre Open revenant à près de 90€/mois. Quittant l’offre Max, le fait de facturer la conservation de cette box qui lui est exclusive lui semble cependant “contractuellement logique“. “C’est le parcours client qui est foireux et pas clair du tout, tout comme la manière de présenter tout ça sur le site” complète-t-il.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox