Clin d’oeil : la boulette de Bouygues Telecom qui met en promo des smartphones pas encore sortis

Un peu trop d’avance sur le lancement de la prochaine gamme de Samsung sur le site web de Bouygues Telecom.

Trop pressés pour attendre le lancement ? Si l’annonce officielle des prochains Samsung Galaxy S23 doit se faire en février, les opérateurs peuvent déjà préparer des promotions et Bouygues Telecom s’est avancé un peu trop. En effet, il propose déjà depuis la semaine dernière une offre de remboursement de 80€ sur les Samsung Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra.

Ces nouveaux smartphones haut de gamme sont disponibles dans la rubrique “bons plans” et “offre de remboursement” du site wqeb de l’opérateur avec une promotion affichée du 11 janvier au 5 février prochain. Il ne s’agit par ailleurs pas d’une erreur d’affichage puisque les modèles sont évoqués dans les modalités de l’offre et sur le coupon à remplir et envoyer à Bouygues Telecom pour être remboursés.

Crédit image : Frandroid

Le hic étant que cette offre est lancée plusieurs semaines avant l’annonce concrète des modèles S23 prévue pour le 2 février prochain et se termine à peine trois jour après. Ce qui peut expliquer l’empressement de l’opérateur.

Source : Frandroid

