Orange invite les Français à répondre à la question de l’impact du numérique sur l’environnement

Face à l’explosion des usages du numérique depuis des années, comment contrebalancer l’impact de notre consommation sur l’environnement ? Orange invite les citoyens à prendre la parole.

Et si on laissait la parole aux abonnés ? Le numérique prend de plus en plus de place dans nos vies et à l’heure où la problématique de l’environnement est de plus en plus abordée dans le débat public, Orange annonce l’ouverture d’une consultation citoyenne pour entendre les idées des Français.

A travers un partenariat avec la plateforme make.org, l’opérateur propose ainsi de répondre à la question suivante : « comment pouvons-nous réduire ensemble les impacts environnementaux du numérique (équipements, usages internet, mobile, vidéo…) ? ». Ouverte aujourd’hui, elle est disponible via ce lien et permet au choix de soumettre ses idées ou de voter pour celles des autres.

“L’enjeu est ici de réfléchir collectivement à des solutions concrètes pour améliorer les usages liés au numérique et d’en réduire l’impact environnemental. Orange s’engage à mettre en place les actions pertinentes qui émergeront de cette consultation. ” annonce l’opérateur. Il rappelle par ailleurs qu’actuellement le numérique représente 2,5% des émissions de gaz à effet de serre en France et pourrait atteindre les 7% d’ici 2040 si aucune action concrète est engagée



Chaque opérateur a d’ores et déjà lancé plusieurs mesures pour réduire son impact sur l’environnement, à travers des plans plus ou moins ambitieux, mais Orange est le premier à interroger directement les consommateurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox