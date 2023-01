WhatsApp prépare une nouvelle fonctionnalité contre le spam et les gens que vous n’aimez pas

Le service de messagerie entend faciliter la possibilité de bloquer un contact ou du spam.

Des messages commerciaux, des arnaques ou des prétendants éconduits un peu trop insistants, il existe de nombreuses raisons de bloquer quelqu’un sur WhatsApp. Cependant, pour l’heure, la procédure peut être assez fastidieuse. Mais cela devrait changer.

D’après WaBetaInfo, spécialiste du service détenu par Meta, deux raccourcis sont en effet dans les tuyaux pour faciliter la démarche. Tout d’abord, la possibilité de bloquer un contact directement depuis l’interface principale et non en devant entrer dans la conversation concernée. Cela doit se faire d’un simple appui long sur la conversation et une fenêtre apparaîtra proposant “bloquer” parmi les choix proposés.

Enfin, un autre raccourci doit s’inviter sur une notification pop-up, auc côtés des habituels “mode Silencieux” et “réponse”. Si un numéro suspicieux tente de vous joindre, vous pourrez le bannir en un clic, rien de plus simple en somme. Il faut cependant qu’il s’agisse d’un numéro inconnu ou considéré comme non fiable. Aucune date n’a été annoncée pour son déploiement, la fonctionnalité n’étant qu’en cours de développement.

Source : via Frandroid

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox