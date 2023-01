iPhone 14 : Apple promet d’améliorer les appels d’urgence par satellite

Face aux faux appels d’urgence émergeant avec cette nouvelle fonctionnalité, Apple entend réagir et corriger le tir.

Des iPhone 14 capables de séparer le vrai du faux pour des questions de santé. De plus en plus de témoignages font état de communications passées par erreurs via les appels d’urgence permis par les derniers smartphones d’Apple . Entre des arrêts brusques dans des montagnes russes ou au ski, les centres d’appels ne pouvant pas ignorer un contact se retrouvent inondés de fausses alertes.

Une surcharge de travail qui a même poussé certains centres américains à demander aux utilisateurs de désactiver la fonction lorsqu’ils sont au ski par exemple, pour éviter une perte de temps aux secouristes. En effet, si l’appel n’est pas désactivé et l’utilisateur n’a pas pu être contacté, les secours interviennent, mobilisant des moyens important et surtout risquant d’empêcher ou retarder une intervention lors d’un vrai accident.

Consciente du souci, Apple a ainsi assuré avoir pris contact avec les centres touchés par cette explosion d’alertes pas si urgentes. La firme de Cupertino pourrait ainsi utiliser les témoignages des secouristes pour améliorer la détection des accidents. Aucune précision cependant sur la teneur de cette amélioration, qui s’appuie sur les différents capteurs intégrés aux iPhone et Apple Watch compatibles.

Source : New York Post via 01Net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox