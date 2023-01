Vincent Cassel se confie dans “Sept à huit” et évoque la relation compliquée avec son père

Vincent Cassel était invité dans l’émission “Sept à huit” par Audrey Crespo-Mara sur TF1 et s’est confié sur la relation qu’il avait avec son père, Jean-Pierre Cassel.

Ce dimanche, Vincent Cassel était l’invité de d’Audrey Crespo-Mara dans son émission sur TF1, “Sept à huit“, dans le cadre de la promotion du film “Astérix & Obélix : l’empire du milieu” de Guillaume Canet dont il est à l’affiche. L’acteur s’est confié sur l’absence et la relation qu’il avait avec Jean-Pierre Cassel, son père, qui ne voulait pas d’une vie d’acteur pour son fils. “C’est plus complexe que ça. On ne peut pas diriger ses enfants dans ce genre de carrière parce que c’est un terrain tellement incertain. Et c’est tellement frustrant et abîmant, surtout si ça ne marche pas. C’est un truc où on vous refuse pour la gueule que vous avez, pour ce que vous dégagez. On vous refuse pour ce que vous êtes. Donc je pense qu’envoyer vos enfants dans ce genre de direction, ça serait assez criminel“, s’exprime le comédien. “C’est l’histoire d’une vie de se remettre des traumatismes de l’enfance“, ajoute-t-il.

Vincent Cassel est, maintenant, père de deux enfants avec Monica Belucci, Deva et Léonie et d’une petite fille, Amazonie, depuis 2009 avec Tina Kunakey. “Je m’occupe beaucoup de mes enfants. On a besoin de recevoir de l’amour quand on se construit“, continue l’acteur. Adolescent, il a été envoyé à l’alternat qui lui était douloureuse. “Je ne me rendais pas compte que j’étais à ce point en colère. on se rend compte qu’on n’est pas apaisé“, ajoute-il. Un contraste avec son père qu’il entretient également au cinéma puisqu’ils ne jouerons jamais ensemble jusqu’au biopic “Mesrine” où Jean-Pierre Cassel devait jouer le rôle du père de Vincent Cassel. Or, le cancer emporte le père avant la production. “L’ADN, voilà le secret de l’immortalité. C’est quand on arrête de vouloir se démarquer de ses parents qu’ils resurgissent. Physiquement, on finit par ressembler à ses parents, parfois d’une manière détournée“, conclu le comédien.

