Miou-Miou : description des rôles qui lui sont offerts à 70 ans

Miou-Miou était l’invitée de “C à vous” sur France 5 pour promouvoir le téléfilm “Constance aux enfers” diffusé sur France 2 ce mercredi.

Ce lundi, Miou-Miou était invitée sur le plateau de “C à vous” sur France 5 dans le cadre de la promotion de “Constance aux enfers“, un téléfilm diffusé sur France 2 ce mercredi. “Femme libre, je l’ai toujours été. La liberté passe par l’indépendance financière. C’est ce que j’ai appris tout de suite aux filles“, déclare-t-elle.L’actrice est la mère d’Angèle qui est, elle, la mère de Jeanne Herry, la réalisatrice de “Elle l’adore” et de “Pupille“. Adapté du roman de Jean-Pierre Ferrière, le téléfilm raconte l’histoire d’une antiquaire se retrouvant à cacher un corps pour son voisin. “On parle du désir, on ne parle pas d’envie d’aimer“, raconte Miou-Miou avant qu’Aurore Clément n’ajoute qu'”Elle est tellement extravertie dans la vie, d’une façon très positive, elle a un charme de dingue“. Les deux actrices incarneront deux amies avec une relation proche de la réalité.

Par la suite, un extrait du long-métrage est diffusé montrant les deux amies croisées un ouvrier torse nu. “Il a un corps incroyable, je crois qu’il travaille au Moulin rouge. C’est vrai qu’il a un corps, on ne sait pas si c’est vrai… Il a quelque chose d’hallucinant” lance Miou-Miou avant qu’Anne-Elisabeth Lemoine n’ajoute “c’est hypnotisant“. Patrick Cohen et Pierre Lescure lancent alors : “on va vous laisser les filles. Il a un casque rouge sur la tête bon…“. “Ce qui n’est pas tabou, le devient car à force de ne pas en parler, de ne rien montrer, on se dit que ça doit vraiment être dégoûtant“, affirme Miou-Miou sur le plateau de “C à vous” et ajoute qu’elle a la chance d’avoir des rôles très variés, mais que “sur le désir féminin, je suis passée en zone vieillesse” et cite une phrase de François Morel : “Si la vie était une semaine, je suis rentrée dans le week-end et j’espère que lundi sera férié“.

Source : TV Mag Le Figaro

