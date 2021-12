Harry Potter “Retour à Poudlard” : Salto avance la date de diffusion de l’épisode spécial

Salto avance la date de diffusion de “Retour à Poudlard“, la réunion des anciens de élève de la mythique école de magie à l’occasion des 20 ans de la saga.

Prévue pour le 2 janvier 2022, l’épisode spécial sur la saga Harry Potter sera diffusé en quasi simultané avec les États-Unis. Une information confirmée par Salto sur Twitter. Rendez-vous donc à 9 h 30 le 1 janvier. A noter que la diffusion se fera en version originale sous-titrée.

Devant tant d’impatience on ne pouvait que vous proposer Harry Potter 20th Anniversary : #ReturnToHogwarts en quasi simultané des États-Unis !

Rendez-vous le 1er janvier 2022, à 9h30 seulement sur #Salto. pic.twitter.com/gsucEL77Eg — Salto (@Salto_fr) December 22, 2021

Une bande-annonce pour la réunion

Une bande-annonce a été partagée ce lundi et on retrouve principalement Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint. Le trio va revenir sur les moments marquants de la saga, et nous dévoiler quelques anecdotes de tournage. Une partie des acteurs principaux seront au rendez-vous lors de cette réunion pour témoigner de leur expérience de tournage.