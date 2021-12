Arte : retrouvez le documentaire sur la première réalisatrice de cinéma le 5 janvier

Le documentaire sur la cinéaste et productrice, Alice Guy, sera diffusé sur Arte le 5 janvier 2022 à 22 h 30.

La cinéaste et productrice la plus productive du début du 20e siècle, Alice Guy, sera à retrouver dans un documentaire sur Arte le 5 janvier à 22 h 30. Effacée de l’histoire, Catel Muller illustre et présente ce documentaire avec des d’images d’archives. Le documentaire présentera une grande partie des productions perdue d’Alice Guy, retrouvées après de nombreuses recherches. Elles seront composées de pépites d’humour et de poésie, sonorisées dont des extraits seront présentés dans ce documentaire.

Qui est Alice Guy ?

Pionnière du cinéma, elle propose à Gaumont, chez qui elle n’est initialement que secrétaire, de tourner de courtes fictions pour soutenir la vente des caméras et projecteurs. Avec “La Fée aux choux“, qu’elle tourne en 1896, elle est la première réalisatrice de l’histoire du cinéma. Cette œuvre est parfois considérée comme la première fiction de l’histoire du cinéma, alors que cette primauté peut aussi être attribuée à Louis Lumière pour “L’Arroseur arrosé“, tourné un an plus tôt. Les fictions en dessin animé, réalisées par Émile Reynaud selon la technique de l’animation sans caméra, datent quant à elles, de 1892, et précèdent ainsi ces deux fictions aux formats argentiques 35 mm à perforations Edison ou Lumière. Elle est aussi l’auteure de “La Vie du Christ“, souvent considéré comme le premier péplum de l’histoire du cinéma mondial, qui propose les premières représentations filmiques de la vie de Jésus-Christ, en plusieurs épisodes qui ont ensuite été une source d’inspiration pour beaucoup d’autres cinéastes, français ou américains. Il faut également la créditer d’avoir eu, la première, l’idée de faire un making-of à l’occasion du tournage de l’une de ses phonoscènes. En 1910, elle devient la première femme à créer une société de production de films, la Solax Film Co, durant sa période américaine, avant la naissance d’Hollywood.

Source : Le blog TV news