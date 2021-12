La mini-série policière “une si longue nuit” bientôt diffusée sur TF1 est déjà disponible sur Salto

Prévue pour une diffusion prochaine sur TF1, la série “Une si longue nuit” est disponible en avant-première sur Salto.

Retrouvez depuis hier en avant-première, sur la plateforme de streaming Salto, la série “Une si longue nuit” qui sera prochainement diffusée sur TF1. Adaptée de la série originale BBC « Criminal Justice » créée par Peter Moffat, “Une si longue nuit” est composée de six épisodes de 52 minutes, la série est réalisée par Nicolas Clément & Clothilde Jamin. Retrouvez au casting :

Mathilde Seigner (Isabelle),

Sayyid El Alami (Sami),

Jean-Pierre Darroussin (Jeff),

Assa Sylla (Leïla Koffi),

Zinedine Soualem (Radouane),

Samira Lachhab (Yasmine),

Antoine Dulery (Vlad),

Gwendoline Hamon (Céline Jourdain),

Lannick Gautry (Xavier Jourdain),

Liv Del Estal (Gloria),

Kaaris (Anis),

Flore Bonaventura (Parakian)

La série raconte l’histoire de Sami, étudiant tranquille de 20 ans qui vit chez ses parents dans la banlieue résidentielle de Marseille. Un soir, il emprunte le taxi de son père et rencontre la mystérieuse Gloria, avec laquelle il passe une nuit magique. Mais lorsqu’il se réveille, Gloria est morte, sauvagement assassinée. Sami est arrêté sur les lieux du meurtre. Et pour Jeff, le policier en charge de l’enquête, il est le coupable idéal. Heureusement, la route de Sami croise celle d’Isabelle, avocate pénaliste fantasque et désabusée qui accepte de le défendre. Elle devient sa seule chance de s’en sortir. Mais une question perdure. Sami est-il coupable ? Est-il innocent ? Et au fond, cela a-t-il une quelconque importance ?

Source : Le blog TV news