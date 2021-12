TF1 déprogramme “District Z Reloaded” en raison d’une audience peu convaincante

TF1 arrête “District Z Reloaded” avant la fin de sa seconde saison en raison des audiences trop basses.

L’émission produite par Arthur et présentée par Denis Brogniart se voit déprogrammer en raison de sa faible audience depuis le début de cette seconde saison. À partir de ce samedi 25 décembre, “District Z Reloaded“, sera arrêtée. À la place, la première chaîne diffusera un bêtisier présenté par Karine Ferri et Christophe Beaugrand. “Charlie et la chocolaterie” de Tim Burton avec Johnny Depp en prime time le 1er janvier. Le samedi 8 janvier, l’émission sera remplacée par “2001-2021 : 20 ans d’émissions cultes“. Le groupe TF1 a précisé que “District Z Reloaded” sera reprogrammé plus tard, sans préciser de date ni de chaîne de diffusion.

Une décision sans surprise

Une décision sans surprise puisque le premier numéro, diffusé le 4 décembre, avait réuni 2,04 millions de curieux (soit 10,4 % de part d’audience), tandis que le second, proposé le 18 décembre, n’en avait attiré qu’1,57 (7,8 % de PDA), l’une des plus basses audiences en prime time de la chaîne. Pourtant, après les critiques des premiers épisodes, le programme avait connu un petit remodelage cette année. Objectif : être “plus effrayante, plus éprouvante et plus rythmée“. Onze nouvelles épreuves ont été inventées, une décision approuvée par les téléspectateurs.

Source : Pure Médias