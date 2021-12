France 2 : retrouvez un reportage sur l’esprit de Noël ce dimanche 26 décembre

La chaîne France 2 proposera ce dimanche 26 décembre, un reportage dans l’esprit de Noël.

Retrouvez, ce dimanche 26 décembre, le reportage intitulé “Esprit de Noël, es-tu là ?” sur France 2. Le reportage raconte l’histoire d’Antoine et ses amis. Ils se sont rencontrés à l’école et voulaient tous devenir comédiens. Ils se sont lancés un défi : dépoussiérer et reconquérir l’esprit de Noël, en chanson. Adieu la chorale qui sent la naphtaline, bienvenue à la “Norale” ! Et un beau jour, comme dans un conte de Noël, un producteur les a contactés.

Le Peter Pan de la cuisine

Retrouvez également “Le Peter Pan de la cuisine” le dimanche 2 décembre à 20 h 30 sur France 2. Un reportage racontant l’histoire d’Eric Guerin, qui, découvre les marais de la Brière, en Loire-Atlantique, avec son père étant adolescent. Il se fait une promesse : un jour, il vivra dans ces marais. À 25 ans, il y achète une chaumière et ouvre son premier restaurant. Le chef étoilé à l’allure de pirate mène sa barque à sa façon, avec son équipe et ses amis producteurs.

