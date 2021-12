TF1 : Nolwenn Leroy rejoint les coachs de “The Voice” dès la saison prochaine

Nikos Aliagas a annoncé, lors d’un post Instagram datant du jeudi 23 décembre 2021, que Nolwenn Leroy rejoint l’équipe des coachs de “The Voice“.

Le 21 décembre dernier, Nikos Aliagas dévoilait des images de la futur saison de “The Voice” sur Instagram avec en légende “Work in progress… Le plus beau marathon de l’année. À très vite sur TF1“. Le 23 décembre, également à l’aide d’un post Instagram, il annonce que Nolwenn Leroy ajoute son nom dans la liste des coachs pour la nouvelle saison. “Nolwenn Leroy rejoint la famille des coachs de The Voice aux côtés de Florent Pagny, Marc Lavoine, Amel Bent et Vianney. Une coach avec une mission nouvelle, différente de celle des autres coachs“, a déclaré le présentateur.

Des réactions positives

Les internautes ont eu des réactions positives. “Woaw ! Bravo Nolwenn Leroy“, “Moi qui ne regarde jamais cette émission… Nolwenn me fera peut-être changer d’avis !?“, “J’ai hâte de voir ce que cela va donner avec Nolwenn, je suis ravie de ce changement“, “Contente de voir Nolwenn rejoindre Florent et Marc“, se sont les commentaires laissés par les téléspectateurs sous le poste Instagram de Nikos Aliagas.