France 2 diffusera en janvier sa nouvelle mini-série “Manipulations”

France 2 diffusera, le 10 janvier à 21 h 10, sa toute nouvelle série avec Marine Delterme intitulée “Manipulations”.

Marine Delterme sera de retour sur petit écran dans la toute nouvelle fiction de France 2, “Manipulations”. Avec un rythme de diffusion de deux épisodes par semaines, la série, coproduite par Storia Television, France Télévisions, Be-Films et la RTBF, est composée de six épisodes d’une durée moyenne de 52 minutes.

La fiction racontera l’histoire de Maud une businesswoman accomplie, mère comblée, entourée d’amis fidèles. Seul manque un homme, qui partagerait sa vie. Elle croise alors le chemin de Mathias. Et n’ose y croire. Pourtant, Mathias l’aime, et il est parfait. Comblée, Maud ne voit pas ce qui se trame. Et quand son fils commence à creuser, il comprend rapidement que sa mère est sous l’emprise d’un dangereux manipulateur.

Avec au casting :

Marine Delterme (Maud)

Marc Ruchmann (Mathias)

Constance Dollé (Déborah)

Scali Delpeyrat (Laurent)

Anne Loiret (Caroline)

Adèle Galloy (Tara)

Gaëla Le Devehat (Cathy)

Julien Crampon (fils de Maud)

“L’originalité de ‘Manipulations’ réside dans la narration“

“Le genre de la série est par essence divertissante et addictif. L’originalité de ‘Manipulations’ réside dans la narration d’un fait de société traitée avec tension et émotion. Marine Delterme et Marc Ruchmann nous emmènent avec subtilité dans un tourbillon de nuances jusqu’à un dénouement inattendu“, précise Anne Holmes, directrice de la fiction à France Télévisions dans un communiqué.

Source : Pure Médias