Salto diffusera l’épisode spécial “Harry Potter: Retour à Poudlard” début 2022

En novembre dernier, la plateforme HBO avait annoncé la diffusion le 1er janvier d’un épisode spécial sur la saga mythique Harry Potter. Concernant la France, Salto assurera la diffusion le lendemain.

Cet épisode spécial fêtera les 20 ans des aventures d’Harry Potter. Ce jeudi 16 décembre, Salto a annoncé avoir acquit les droits de diffusion pour la France. D’autant plus comme l’indique Thomas Crosson le directeur des programmes dans un communiqué: “Après Sissi, ou encore And just like that…, le nouveau chapitre de Sex and the City, nous sommes très heureux de pouvoir proposer au public français l’émission spéciale Harry Potter 20th anniversary: return to Hogwarts, ainsi que la saga des huit films, pour le plus grand plaisir de toute la famille”.

Pour rappel cet épisode réunira les personnages emblématiques du casting comme Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley), Emma Watson (Hermione Granger) ainsi que Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolorès Ombrage) et Tom Felton (Draco Malfoy).

Comme l’avait déclaré le directeur de Warner Bros, Tom Ascheim “Cette rétrospective est un hommage à tous ceux dont la vie a été touchée par ce phénomène culturel, des acteurs et de l’équipe talentueux qui ont versé leur cœur et leur âme dans cette franchise cinématographique extraordinaire aux fans passionnés qui continuent de faire vivre l’esprit du monde des sorciers 20 ans plus tard”.