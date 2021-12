France Télévisions et Brut sont les nouveaux partenaires médias des cérémonies du Festival de Cannes

Canal+ annonçait un peu plus tôt dans la semaine la fin de sa collaboration longue de 28 ans concernant la couverture médiatique du Festival de Cannes. France Télévision et Brut avait montré un fort intérêt pour remplacer la chaîne privée.

C’est désormais officiel. France Télévision et Brut sont les nouveaux partenaires médias du plus grand festival dédié à la cinématographie. Une information confirmée par l’organisation du Festival elle-même : “Prenant acte du renoncement de Canal+, le Festival a signé un protocole d’accord avec France Télévisions et le média Brut., et donne rendez-vous à la mi-janvier pour dévoiler, après quelques semaines de travail, les contours de ce nouveau partenariat”.

Deux partenaires avec de grandes ambitions

De leur côté, Brut et France Télévision se réjouissent de cette nouvelle. Pour sa part, le co-fondateur du média 100% en ligne Renaud Le Van Kim indique avoir “un lien professionnel très intime avec le Festival de Cannes” ce qui représente un atout puisque ce dernier à déjà consacré 23 années de travail sur le terrain des cérémonies du Festival de Cannes. Il en a profité pour rappeler que Brut est présent dans 18 pays à travers le monde et disponible en plus de 80 langues et touche “100% des 15-35 ans en France”.

Pour France Télévision ce choix représente une grande fierté que de participer au rayonnement du plus célèbre festival de cinéma au monde. “La confiance que nous témoigne le festival marque aussi et surtout la reconnaissance de notre engagement en faveur du cinéma et, plus largement, de notre soutien à la culture. Notre groupe est le premier financeur en clair du cinéma français, une offre gratuite, riche et diversifiée est proposée sur l’ensemble de nos antennes linéaires et numériques, pour rendre accessible le septième art au plus grand nombre”. La prochaine édition du Festival de Cannes se déroulera du 17 au 28 mai 2022.

Source : franceinfo