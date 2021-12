Canal+ n’est plus le diffuseur du Festival de Cannes, Brut et France Télévisions ont fait une offre

Fin d’une union de vingt-huit ans entre Canal+ et le Festival de Cannes. France Télévisions et Brut sont intéressés pour reprendre la diffusion.

Canal+ ne diffusera plus les cérémonies du Festival de Cannes dès 2022. une information confirmé par Gérald-Brice Viret, directeur des antennes et des programmes du groupe Canal+ au “Journal du dimanche” : “Entre Cannes et Canal+, c’est une longue histoire d’amour. On a fait face à une surenchère de la part du service public, qui a proposé davantage d’argent que nous”

En effet comme l’explique ce dernier, le Festival de Cannes représente plusieurs millions d’euros pour le portefeuille de la chaîne cryptée. Les enchères s’envolant avec les deux autres acteurs de l’audiovisuel, le groupe privé à préféré se retirer de l’appel d’offre. “On ne voulait pas participer à cette escalade, alors on s’est retirés de l’appel d’offres”.

France Télévision et Brut ont de très grands projets éditoriaux

Le service audiovisuel public et le média en ligne français travaille déjà main dans la main sur des projets axés sur le digital et on fait une offre pour la diffusion du Festival de Cannes. Pour le moment rien n’a été signé comme l’indique “Les Echos”.

Cette offre s’inscrit dans l’ambition de France Télévisions de devenir le partenaire médias des plus grands festivals. Et avec la collaboration de Brut et son public plus jeune, ce grand événement du cinéma sera remit au goût du jour. En effet les deux entités ont dans les cartons de grands projets comme le confirme un porte-parole de France Télévision : “On a de très gros projets en termes éditoriaux, avec une couverture beaucoup plus étoffée par rapport à ce qui existait par le passé. On propose déjà une offre importante de cinéma”.

Canal+ toujours présent aux festivités

Canal+ sera tout de même présent lors de l’événement qui se déroulera du 17 au 28 mai 2022. Comme le garanti son directeur des programmes, le Festival de Cannes sera toujours couvert mais avec plus de moyens. “En plus du travail de nos journalistes sur place, du Cercle et de ses chroniqueurs, on prévoit une émission quotidienne en access prime time”. Pour rappel, Canal+ vient de prolonger son contrat pour la diffusion de la cérémonie des Césars jusqu’en 2025.

Source : Les Echos