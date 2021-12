La cérémonie des César diffusée jusqu’en 2025 sur Canal+

Canal+ a dévoilé avoir obtenu trois ans de diffusion supplémentaires pour la cérémonie des César, soit jusqu’en 2025.

Animée par Antoine de Caunes, la 47e édition se tiendra en direct de l’Olympia le 25 février 2022 et Canal+ la diffusera en direct. Lors d’un communiqué ce vendredi, la chaîne a écrit : “Depuis sa création, Canal+ a révélé, accompagné, a fait grandir des générations entières de grands cinéastes, de leur premier court, à leur premier long-métrage et au-delà ainsi que des générations entières de cinéphiles. C’est pourquoi, Canal+ se félicite de proposer en exclusivité la cérémonie des César jusqu’à sa 50e édition.” Les cérémonies 2023, 2024 et 2025 seront diffusées un vendredi soir de février ou mars (si le calendrier n’est pas modifié) en clair et en exclusivité sur Canal+.

Une édition 2021 critiquée

Antoine de Caunes, revient pour animer la 47e édition des César après de longues années d’absences. Il est l’animateur à avoir le plus présenté les César, d’abord de 1996 à 1999, puis de 2008 à 2009 et pour finir, de 2011 à 2013. Depuis, plusieurs animateurs sont intervenu comme Cécile de France, Edouard Baer, Florence Foresti, Jérôme Commandeur, Manu Payet et Kad Merad. La saison dernière, c’est Marina Foïs qui était à la tête de la cérémonie, mais cette édition était beaucoup critiquée, car celle de 2020, elle, avait attiré plus de personnes et est qualifié de plus explosive.

En effet, la 46e édition avait attiré en mars 2021 1,64 million de cinéphiles, selon Médiamétrie, soit 9,1 % des individus de quatre ans et plus. La 45e édition, en 2020 avait attirée 2,16 millions de téléspectateurs, pour une part de marché s’élevant à 12,4 % de l’ensemble du public.

Source : Pure Médias